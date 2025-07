Musée de l’auto Expo tracteurs anciens, concert et animations Musée automobile Bellenaves

Musée de l’auto Expo tracteurs anciens, concert et animations Musée automobile Bellenaves samedi 12 juillet 2025.

Musée de l’auto Expo tracteurs anciens, concert et animations

Musée automobile Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Bellenaves Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Le Musée Automobile de Bellenaves fête ses 25 ans ! Au programme entrée musée = 1 conso offerte, buvette/snack, jeux en bois, pesée du jambon, tracteurs anciens, démonstration de forge, et concert de Cordes Sans Cible à partir de 20h. Venez nombreux !

Musée automobile Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 27 99 26

English :

The Bellenaves Automobile Museum celebrates its 25th anniversary! On the program: museum entrance = 1 free drink, refreshment bar/snack bar, wooden games, ham weighing, vintage tractors, blacksmith demonstration, and concert by Cordes Sans Cible from 8pm. Come one, come all!

German :

Das Automuseum von Bellenaves feiert sein 25-jähriges Bestehen! Auf dem Programm stehen: Eintritt ins Museum = 1 Getränk gratis, Imbiss, Holzspiele, Schinkenwiegen, Oldtimer-Traktoren, Schmiedevorführungen und ab 20 Uhr ein Konzert der Cordes Sans Tible. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Museo dell’Automobile di Bellenaves festeggia il suo 25° anniversario! In programma: ingresso al museo = 1 consumazione gratuita, bar/ristorante, giochi in legno, pesatura del prosciutto, vecchi trattori, dimostrazione del fabbro e concerto dei Cordes Sans Cible dalle 20.00. Venite tutti!

Espanol :

El Museo del Automóvil de Bellenaves celebra su 25 aniversario En el programa: entrada al museo = 1 bebida gratis, bar de refrescos/snack bar, juegos de madera, pesaje de jamones, tractores antiguos, demostración de herrería y concierto de Cordes Sans Cible a partir de las 20:00 h. Vengan todos

