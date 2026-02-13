Musée de l’École d’Autrefois, Musée de l’École d’Autrefois, Roches-sur-Marne

Musée de l’École d’Autrefois 3 mai – 4 octobre, certains dimanches Musée de l’École d’Autrefois Haute-Marne

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

L’association L’École d’Autrefois vous propose de découvrir ce qu’était l’école depuis le début du XXe siècle jusqu’aux années 1970.

Sur 500 m², amusez-vous autour des ateliers de l’écriture au porte-plume, des classes reconstituées des années 1930 à 1960, du matériel pédagogique ainsi qu’une exposition sur les jeux et jouets.

Des jeux d’antan tels que le palet ou le billard chinois sont à disposition de ceux qui veulent mesurer leur dextérité.

Ouvert de mai à octobre, sur réservation au 06 76 10 90 90

Ouvert sans réservation les dimanches de 14h à 18h :

3 mai

7 juin

5 et 19 juillet

2 et 16 aout

6 septembre

4 octobre

Musée de l'École d'Autrefois 52410 Roches-sur-Marne Roches-sur-Marne 52410 Haute-Marne Grand Est 06 76 10 90 90

Agnès Millot