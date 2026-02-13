Musée de l’École d’Autrefois, Musée de l’École d’Autrefois, Roches-sur-Marne
Sans réservation
L’association L’École d’Autrefois vous propose de découvrir ce qu’était l’école depuis le début du XXe siècle jusqu’aux années 1970.
Sur 500 m², amusez-vous autour des ateliers de l’écriture au porte-plume, des classes reconstituées des années 1930 à 1960, du matériel pédagogique ainsi qu’une exposition sur les jeux et jouets.
Des jeux d’antan tels que le palet ou le billard chinois sont à disposition de ceux qui veulent mesurer leur dextérité.
Ouvert de mai à octobre, sur réservation au 06 76 10 90 90
Ouvert sans réservation les dimanches de 14h à 18h :
3 mai
7 juin
5 et 19 juillet
2 et 16 aout
6 septembre
4 octobre
Musée de l'École d'Autrefois 52410 Roches-sur-Marne 06 76 10 90 90
