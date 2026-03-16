Musée de l’Ecole de Bothoa Journée des Loisirs Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem

Musée de l’Ecole de Bothoa Journée des Loisirs

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

C’était comment l’école en 1930 ?

Le poêle à bois, les pupitres, les encriers, la blouse du maître… Odeur d’encre et de craie, plaisir d’écrire à la plume, assis aux pupitres de bois, retrouvez ou découvrez ces sensations dans la salle de classe.

Entrez dans la première maison de la maîtresse de Bothoa, un logement de fonction tel qu’il était dans les années 30. Billes, cerceau, marelle, corde à sauter… la grande cour, avec ses tilleuls, vous invite à jouer.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des 29 sites participants à cette Journée des Loisirs en Côtes d’Armor sur https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

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English :

L’événement Musée de l’Ecole de Bothoa Journée des Loisirs Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh