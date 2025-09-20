Musée de l’école publique Musée de l’école publique Ollioules

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Retour dans les classes d’antan !

Lors de votre visite au Musée de l’école publique, vous aurez l’opportunité de vous immerger dans la vie des écoliers d’autrefois grâce aux multiples objets dont regorge le musée. Installez-vous sur les mêmes bancs qu’eux et tentez l’expérience de l’écriture à la plume, comme à l’époque.

Musée de l’école publique 1 avenue Anatole France 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

©Service culturel – Mairie d’Ollioules