Informations pratiques

Bouzigues

MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU LOUIS HIGOUNET — EXPOSITION « LIDO » ET CONFÉRENCE

Quai du Port Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée de l’Étang de Thau Louis Higounet propose pour les JEP 2026 l’exposition « Lido » d’Emma Charrin et Olivier Muller — et le samedi, une conférence sur les pêches, ressources et pouvoirs dans l’étang de Thau du XVIIe au XIXe siècle par Élias Burgel, agrégé d’histoire.

Le Musée de l’Étang de Thau Louis Higounet propose pour les JEP 2026 l’exposition « Lido » d’Emma Charrin et Olivier Muller — et le samedi, une conférence sur les pêches, ressources et pouvoirs dans l’étang de Thau du XVIIe au XIXe siècle par Élias Burgel, agrégé d’histoire. .

Quai du Port Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57

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English : MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU LOUIS HIGOUNET — EXPOSITION « LIDO » ET CONFÉRENCE

Is the Louis Higounet Museum of the Étang de Thau planning to present the exhibition « Lido » by Emma Charrin and Olivier Muller for the 2026 European Heritage Days? and on Saturday, a lecture on fishing, resources, and power in the Étang de Thau from the 17th to the 19th century by Élias Burgel, a history professor.

L’événement MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU LOUIS HIGOUNET — EXPOSITION « LIDO » ET CONFÉRENCE Bouzigues a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau