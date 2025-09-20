Musée de l’informatique Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’exposition permanente du musée de l’informatique du CC‑IN2P3 invite à découvrir l’évolution des techniques informatiques dédiées à la science, depuis les premières machines à calculer jusqu’au cloud computing. On y apprend comment les besoins des physiciens ont stimulé l’apparition de technologies aujourd’hui largement utilisées.

Des panneaux explicatifs et des dispositifs interactifs retraçent les défis relevés par le CNRS durant la période pionnière de la micro‑informatique. Parmi les pièces emblématiques, la station NeXTcube, qui hébergea à Villeurbanne le premier serveur web français en lien avec le CERN, occupe une place centrale. La collection conserve également des matériels rares, tels que le CHADAC, micro‑ordinateur issu de la physique nucléaire, soigneusement restauré et préservé.

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 93 08 80 https://cc.in2p3.fr/jep2025 https://twitter.com/ccin2p3;https://@ccin2p3.bsky.social

© CC-IN2P3 / CNRS