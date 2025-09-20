Musée de l’Institut du monde arabe Musée de l’institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir le musée de l’Institut du monde arabe !

Le musée de l’Institut du monde arabe propose un voyage au cœur de la richesse et de la diversité des cultures arabes, en dépassant les idées reçues. Il fait dialoguer des œuvres et objets issus de l’archéologie, de l’art, de l’artisanat, de l’ethnographie et de la création contemporaine, offrant une vision unique du monde arabe, de ses origines à aujourd’hui.

Musée de l'institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France Le musée de l'IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu'à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

