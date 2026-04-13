Musée de Minéralogie et exposition « Codex on the Rocks », Musée de Minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris, Paris

Musée de Minéralogie et exposition « Codex on the Rocks » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris Paris

Gratuit, sur réservation (places limitées). Dernière entrée à 23h10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Visite libre : Musée de Minéralogie de Mines Paris – PSL et exposition « Codex on the Rocks »

Samedi 23 mai, à l’occasion de la Nuit européennes des musées 2026, l’École des Mines de Paris (Mines Paris – PSL) vous propose un accès gratuit en visite libre à son Musée de Minéralogie. Réservez votre créneau horaire pour accéder à cet événement national gratuit (réservations disponibles entre 18h et 23h. Dernière entrée possible à 23h10. Fermeture des portes à 23h45).

Le Musée de Minéralogie

Depuis plus de 200 ans, préservées dans l’écrin de l’hôtel de Vendôme, les collections minéralogiques de l’École des Mines de Paris comptent parmi les plus complètes et spectaculaires du monde. Elles renferment quelques 100 000 échantillons dont 5 000 présentés en vitrine : minéraux, roches, pierres précieuses (dont des gemmes de Joyaux de la Couronne de France), météorites sont exposés dans une galerie de 70 mètres de longueur, au cachet historique et patrimonial inestimables.

L’exposition temporaire : « Codex on the Rocks »

Réunir l’esprit sauvage et éphémère de l’art urbain, les chimères vandales d’un artiste interlope, la beauté éternelle du monde minéral et la renommée internationale d’une institution prestigieuse ? C’est le pari étonnant de cette nouvelle exposition du Street Artist Codex Urbanus au sein de la très vénérable École des Mines de Paris (Mines Paris – PSL), offrant un cocktail étincelant dont les deux principaux ingrédients sont une collection exceptionnelle de milliers de minéraux et quelques bombes aérosol, mixées au shaker artistique et présentées dans un splendide cadre victorien. Venez-vous perdre dans les vitrines, découvrir un parcours de visite parallèle et vous laissez surprendre par cette rencontre inattendue entre l’art, le fantastique et le monde minéral. L’exposition « Codex on the rocks » est ouverte au public jusqu’au 27 juin 2026.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’artiste Codex Urbanus nous fera l’honneur de sa présence. Le livret d’exposition ainsi que les tote-bags de l’exposition seront également disponible à la vente ce soir-là.

Plus d’informations :

https://www.musee.minesparis.psl.eu/Evenements/A-la-une/

Musée de Minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France https://www.musee.minesparis.psl.eu/Accueil/ https://www.instagram.com/mineralotech/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nuit-des-musees-2026-au-musee-de-mineralogie-mines-paris-psl »}] [{« link »: « https://www.musee.minesparis.psl.eu/Evenements/A-la-une/ »}] Depuis plus de 200 ans, préservées dans l’écrin de l’hôtel de Vendôme, les collections minéralogiques de l’Ecole des Mines de Paris comptent parmi les plus complètes et spectaculaires du monde. Elles renferment quelques 100 000 échantillons dont 5 000 présentés en vitrine, représentant environ 2 900 espèces minérales !

S’il suffit de quelques secondes pour être frappé par la beauté et la diversité de ces trésors minéraux, des décennies d’études ont été nécessaires pour comprendre leur nature intime. Car ce musée n’est pas seulement un conservatoire des espèces et une vitrine de la richesse du monde minéral, il est aussi un lieu de recherche.

En particulier, l’usage croissant d’éléments chimiques rares (lanthanes, tantale, germanium, etc.) dans les nouvelles technologies rend nécessaire l’analyse des banques de données minérales constituées au fil des siècles. De cette évaluation découlent des stratégies en matière d’exploitation de ressources nécessairement limitées.

En vous penchant sur nos collections de minéraux, roches, météorites et gemmes, vous pourrez donc embrasser les différentes facettes de leur histoire, révélant toute leur beauté et leur utilité.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE

La dernière entrée est possible une heure avant la fermeture du musée. Pas de réservation nécessaire.

– MARDI : 10h – 12h et 13h30 – 18h

– MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI : 13h30 – 18h

– SAMEDI : 10h – 12h30 et 14h-17h

– Fermé les jours fériés, les dimanches et lundis

TARIFS

– Plein tarif : 7 €

– Tarif réduit : 4 € (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités)

– GRATUIT pour : les moins de 26 ans, personne détentrice de la carte MDPH (+ 1 accompagnateur), les membres de l’Université PSL (étudiants et personnels), les membres de Mines Télécom (étudiants et personnels), les détenteurs de la carte ICOM, les membres ABC Mines. Musée de Minéralogie, à l’intérieur de l’Ecole des Mines de Paris (Mines Paris – PSL)

60 Boulevard St-Michel

75006 PARIS

Lignes de bus : 21, 27, 38, 82, 84, 89.

RER B Station : Luxembourg

Visite libre des collections permanentes et de l’exposition « Codex on the Rocks », en présence de l’artiste

© Musée de Minéralogie Mines Paris – PSL