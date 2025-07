Soirées d’été au musée de Montmartre Musée de Montmartre Paris

Cet été, rendez-vous au musée pour les nocturnes ! Chaque mercredi de juillet et août, prolongez votre visite jusqu’à 22h. Au programme : découvrez l’exposition « Maximilien Luce, l’instinct du paysage », flânez dans les collections permanentes dédiées à l’histoire de Montmartre et de ses artistes, et, surtout… vivez l’esprit Garden party dans les jardins ! Que ce soit en couple ou entre amis, venez partager un verre et une planche dans une ambiance conviviale.

Le Café Renoir est ouvert jusqu’à 21h30 les mercredis.

Du mercredi 02 juillet 2025 au mercredi 27 août 2025 :

mercredi

de 19h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

https://museedemontmartre.fr/evenements/soirees-dete-au-musee-de-montmartre/ +33149258939 infos@museedemontmartre.fr