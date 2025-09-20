MUSÉE DES ARTS ET DES TRADITIONS Journées du Patrimoine Rocheservière
MUSÉE DES ARTS ET DES TRADITIONS Journées du Patrimoine Rocheservière samedi 20 septembre 2025.
MUSÉE DES ARTS ET DES TRADITIONS Journées du Patrimoine
21 Rue de Péplu Rocheservière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
.
21 Rue de Péplu Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MUSÉE DES ARTS ET DES TRADITIONS Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu