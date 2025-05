LE SAS, Groupe Science-Arts-Société Paris Saclay / L’Air de rien – Musée des arts et métiers Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

L’Air de rien instille cette ambiguïté de la technique qui nous lie à la nature le long de deux promenades la tête en l’air et les pieds sur terre : L’Air du pollen et Perturbatio. Entre art et science, entre ciel et terre, L’Air de rien diffuse quelques points de suspension dans le volume et les pierres de l’église Saint-Martin-des-Champs du musée des Arts et Métiers.

L’Air du pollen suspend dans la nef une trentaine de grains de pollen en céramique, magnifiés à l’échelle humaine. Ces sculptures révèlent des structures microscopiques d’une beauté saisissante qui passent inaperçues dans notre quotidien. Brutes et structurées le jour, texturées et lumineuses la nuit, ces œuvres célèbrent la perfection du vivant et ses stratégies d’évolution durable. En contrepoint, Perturbatio capture nos mouvements par des capteurs numériques. Notre présence perturbe des écosystèmes menacés représentés en nuages de points, transformant progressivement des images figuratives en chaos expressionniste. L’installation garde ainsi l’empreinte de notre « affairement » collectif. Cette double proposition métaphorise notre condition contemporaine : entre contemplation de la nature et perturbation des écosystèmes, entre émerveillement scientifique et aliénation technologique. Une réflexion sensible sur notre empreinte dans le monde.

Le sas, groupe science-art-société Paris-Saclay conçoit des expériences art-science qui s’appuient sur des décalages de réalité pour éprouver notre rapport au monde et aller à la rencontre du public. L’Air de rien a été créé au sein du sas par : Béatrice Albert, Charles Ménard, Ikse Maître, Nadia de Bernardi, Tim Schneider, Vincent Hulot.

En partenariat avec : Le sas et Résonances art-science Paris-Saclay.

Avec le soutien de : Graduate School Science de ingénierie et l’Université Paris-Saclay.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

