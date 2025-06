Musée des Beaux-Arts ateliers 6/8 ans Chartres 7 juillet 2025 14:15

Eure-et-Loir

Musée des Beaux-Arts ateliers 6/8 ans Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07 14:15:00

fin : 2025-07-31 16:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Pendant les vacances, dans un cadre priviégié, le Musée des Beaux-Arts propose aux enfants de 6 à 8 ans des ateliers ludiques découverte de l’exposition Labyrinthes, création d’un jeu de piste « Crée ton mythe » à l’aide d’indices perdus ou de jeux en pagaille pour découvrir le musée autrement…Familles

Les petits curieux auront l’occasion d’apprendre en s’amusant ! 6 .

Cloître Notre-Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

English :

During the vacations, in a private setting, the Musée des Beaux-Arts offers fun workshops for children aged 6 to 8: discover the Labyrinths exhibition, create a « Create your myth » treasure hunt using lost clues, or play a variety of games to discover the museum in a different way…

German :

Während der Ferien bietet das Museum der Schönen Künste Kindern von 6 bis 8 Jahren spielerische Workshops in einem privilegeierten Rahmen an: Entdeckung der Ausstellung Labyrinthe, Erstellung einer Schnitzeljagd « Kreiere deinen Mythos » mit Hilfe von verlorenen Hinweisen oder chaotische Spiele, um das Museum auf andere Weise zu entdecken…

Italiano :

Durante le vacanze, il Musée des Beaux-Arts offre ai bambini dai 6 agli 8 anni una serie di divertenti laboratori in un ambiente privato: scoprite la mostra Labirinti, create una caccia al tesoro « Crea il tuo mito » utilizzando indizi perduti, o fate tutta una serie di giochi per scoprire il museo in modo diverso…

Espanol :

Durante las vacaciones, el museo de Bellas Artes propone a los niños de 6 a 8 años una serie de talleres lúdicos en un marco privado: descubrir la exposición Laberintos, crear una búsqueda del tesoro « Crea tu mito » a partir de pistas perdidas, o participar en toda una serie de juegos para descubrir el museo de otra manera…

