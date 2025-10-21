Musée des Beaux-Arts ateliers 6/8 ans Chartres
Musée des Beaux-Arts ateliers 6/8 ans Chartres mardi 21 octobre 2025.
Musée des Beaux-Arts ateliers 6/8 ans
Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-21 14:15:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Pendant les vacances, dans un cadre privilégié, le Musée des Beaux-Arts propose aux enfants de 6 à 8 ans des ateliers ludiques Réalisation d’une maquette en carton des jardins du musée, visite et activités ludiques autour de l’exposition Cochereau…Familles
Les petits curieux auront l’occasion d’apprendre en s’amusant ! et de découvrir le musée. 6 .
Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26
English :
During the vacations, the Musée des Beaux-Arts offers children aged 6 to 8 a range of fun workshops, including a cardboard model of the museum’s gardens, a visit to the Cochereau exhibition and fun activities…
German :
Während der Ferien bietet das Museum der Schönen Künste in einem privilegierten Rahmen spielerische Workshops für Kinder von 6 bis 8 Jahren an: Bau eines Kartonmodells der Museumsgärten, Besuch und spielerische Aktivitäten rund um die Ausstellung Cochereau…
Italiano :
Durante le vacanze, il Musée des Beaux-Arts propone divertenti laboratori per bambini dai 6 agli 8 anni: realizzare un modello in cartone dei giardini del museo, visitare e svolgere attività intorno alla mostra Cochereau…
Espanol :
Durante las vacaciones, el Museo de Bellas Artes propone talleres lúdicos para niños de 6 a 8 años: realización de una maqueta de cartón de los jardines del museo, visita y actividades lúdicas en torno a la exposición Cochereau…
L’événement Musée des Beaux-Arts ateliers 6/8 ans Chartres a été mis à jour le 2025-10-10 par OT CHARTRES