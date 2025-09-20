MUSEE DES CANONNIERS et les journées du patrimoine Lille

28 rue des urbanistes59000 LILLE Lille Nord

JOURNEES DU PATRIMOINE

Visite du Musée des Canonniers

Transmission de diplome d’honneur aux jeunes participant

Atelier peinture de sujets

Atelier restauration d’oeuvres d’art

OUVERT ANNUELLEMENT TOUS LES SAMEDIS DE 10h à 18h et la semaine pour les groupes de minima 11 personnnes.

Tel 06 80 744 369 .

28 rue des urbanistes59000 LILLE Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 6 80 74 43 69 sebastien.nowe@gmail.com

