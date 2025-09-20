MUSEE DES CANONNIERS et les journées du patrimoine Lille
MUSEE DES CANONNIERS et les journées du patrimoine Lille samedi 20 septembre 2025.
MUSEE DES CANONNIERS et les journées du patrimoine
28 rue des urbanistes59000 LILLE Lille Nord
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
JOURNEES DU PATRIMOINE
Visite du Musée des Canonniers
Transmission de diplome d’honneur aux jeunes participant
Atelier peinture de sujets
Atelier restauration d’oeuvres d’art
OUVERT ANNUELLEMENT TOUS LES SAMEDIS DE 10h à 18h et la semaine pour les groupes de minima 11 personnnes.
Tel 06 80 744 369 .
28 rue des urbanistes59000 LILLE Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 6 80 74 43 69 sebastien.nowe@gmail.com
L’événement MUSEE DES CANONNIERS et les journées du patrimoine Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme