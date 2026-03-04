Musée des couleurs !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Musée des couleurs ! Jeudi 26 mars, 13h30 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T13:30:00+01:00 – 2026-03-26T14:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T13:30:00+01:00 – 2026-03-26T14:30:00+01:00

Plongez dans un voyage haut en couleurs ! À travers cet atelier ludique et artistique, les enfants sont invités à explorer l’univers des couleurs et leurs pouvoirs d’expression. Grâce à une « valise des couleurs », des œuvres du musée numérique Micro-Folie et une chasse sensorielle pleine de surprises, ils découvriront comment chaque teinte peut évoquer une émotion ou une sensation. Place ensuite à la création : collage, empreintes, peinture… chacun pourra imaginer sa propre œuvre inspirée de sa couleur du jour. L’atelier se conclura par un petit vernissage collectif pour admirer toutes les créations. Un moment joyeux et créatif à partager !

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

Organisée dans le cadre du Festival Ribambelle et en partenariat avec la Micro-Folie. Plongez dans un voyage haut en couleurs !