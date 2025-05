CANDELA550 ET ANTOINE VIARD / Orage(s) x Tumulus – Musée des égouts de Paris Paris, 7 juin 2025, Paris.

Candela550, collectif pluridisciplinaire parisien fondé en 2021, crée des installations alliant numérique, lumière, son et architecture. Antoine Viard, musicien et co-dirigeant de COAX, développe en parallèle son projet solo, Tumulus.

Orage(s) est une installation interactive suspendue dans les galeries des égouts, où des impulsions lumineuses et sonores, déclenchées par le mouvement des spectateurs, révèlent l’invisible et illustrent l’impact humain sur les flux souterrains. Tumulus, solo de saxophone amplifié, transforme le son ancestral en une architecture sonore électrique et inquiétante, mêlant sonorités brutes et évolutions lentes. Ces œuvres se complètent pour créer une expérience sensorielle poétique et immersive, accentuant l’atmosphère du lieu.

Avec le soutien de la Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

