Musée des explorations du Monde Musée des explorations du monde (MEM) Cannes

Musée des explorations du Monde 20 et 21 septembre Musée des explorations du monde (MEM) Alpes-Maritimes

réservation préalable nécessaire pour les visites commentées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T13:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Visite libre SAMEDI et DIMANCHE 10h-13h / 14h-18h

10h30 : La perception du paysage local au XIXe siècle, public adulte (45mn) uniquement le SAMEDI

14h30 : le commissaire d’exposition présente L’art de faire mouche ! Lance-pierres sculptés d’Afrique de l’Ouest. Public adulte (1 heure) uniquement le SAMEDI

10h30 : visite commentée de l’exposition temporaire _L’art de faire mouche ! Lance-pierres sculptés d’Afrique de l’Oues_t. Public adulte (1h). Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Uniquement le DIMANCHE

Réservation au préalable : 04 89 82 26 26

Musée des explorations du monde (MEM) 6 Rue de la Castre, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0489822626 https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions/musee-des-explorations-du-monde.html Ancien château des moines de Lérins, une tour et une chapelle médiévales.

Visite libre et commentée

©Mairie de Cannes