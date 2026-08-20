Musée des Forges, Musée des Forges, Moisdon-la-Rivière
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Forges · Moisdon-la-Rivière
Informations pratiques
Musée des Forges 19 et 20 septembre Musée des Forges Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de la halle de stockage du charbon transformée en musée, qui fait référence à l’extraction du fer, au passé minier et au travail dans les forges entre le XVIIème et le XIXème siècle.
Musée des Forges La Forge Neuve 44520 Moisdon La Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90
Visite libre de la halle de stockage du charbon transformée en musée, qui fait référence à l’extraction du fer, au passé minier et au travail dans les forges entre le XVIIème et le XIXème siècle.
ⓒ Musée des Forges