Musée des Forges Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière

Musée des Forges Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière samedi 20 septembre 2025.

Musée des Forges 20 et 21 septembre Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La halle de stockage du charbon est transformée en musée faisant référence à l’extraction du fer, au passé minier et au travail dans les forges entre le XVIIè et le XIX siècle.

Site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière Site de la Forge Neuve, Moisdon la Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

La halle de stockage du charbon est transformée en musée faisant référence à l’extraction du fer, au passé minier et au travail dans les forges entre le XVIIè et le XIXè siècle.

ⓒ Musée des Forges