Musée des marais salants Journées européennes du patrimoine Batz-sur-Mer

Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Musée des marais salants Journées européennes du patrimoine

1 place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée des Marais Salants ouvrira gratuitement ses portes au public le samedi 19 et le dimanche 20 septembre.

Samedi 19 septembre

14h & 16h : Visite guidée du musée (30mn) Sur réservation

A travers les collections du musée et en appui avec d’anciennes photographies, venez découvrir l’histoire mouvementée des marais salants : un patrimoine autrefois en péril, aujourd’hui sauvé … mais pas hors de danger.

15h & 17h : Visite de l’exposition temporaire « Les pouvoirs du sel » (30mn) Sur réservation

Le sel, présent aux quatre coins du monde, est au cœur de la vie quotidienne. Les sociétés lui prêtent différents pouvoirs : il conserve, protège, soigne, révèle … Au cours de cette visite, découvrez les différentes facettes du sel et toutes les croyances et rituels liés à cet or blanc en France mais également dans de nombreux pays. Entre traditions ancestrales et légendes, certains usages du sel sont devenus un patrimoine immatériel à préserver.

De 14h à 17h : Une histoire d’images : le patrimoine photographique du musée (15 mn) – Présentation toutes les 30 minutes

Saviez-vous que le musée possédait un fonds graphique conséquent dont près de 2500 photographiques et cartes postales ? Plongez dans l‘histoire des techniques et découvrez des images inédites.



De 14h à 17h : Photographier le costume : un récit en image des traditions populaires (15 mn) – Présentation toutes les 30 minutes

Lorsque les premiers photographes parcourent la presqu’île guérandaise, ils immortalisent les habitants et leurs costumes. A travers ces clichés, découvrez comment la photographie devient le témoin de traditions régionales.



De 15h à 16h : Photojournalisme : Gus Barden, Franco-américain, en école de cinéma documentaire, présente son premier projet de photojournalisme réalisé avec l’ancien Rolleiflex de son grand-père. « À travers cette série, je voulais mettre un visage sur le métier unique de paludier et raconter les histoires de celles et ceux qui le font vivre. » Durée : 1h



14h30 & 15h30 : Atelier : transfert de photo

Choisissez vos visuels parmi les photos issues des collections du musée et composez votre propre image via la technique du transfert. Atelier « L’escargot qui boîte », St-Nazaire.

Durée : 45mn, tout public à partir de 8 ans, sur inscription (8 participants par session).



Pour les familles – en autonomie

Livret-jeu : des livrets-jeux en lien avec la photographie seront à disposition des plus jeunes pour accompagner leur visite et découvrir les collections du musée de manière ludique.

Le livret-jeu « Des clics et des cracs » pour les 4-7 ans. Aide Chloé à recoller les morceaux des photos prises dans le musée.

Le livret-jeu « Enquête au musée » pour les 8-12 ans. Mets-toi dans la peau d’un détective pour résoudre des énigmes et démasquer le voleur ! Une occasion ludique de découvrir le musée et les photographies des collections.



Dimanche 20 septembre

De 10h à 12h : Une histoire d’images : le patrimoine photographique du musée (15 mn) – Présentation toutes les 30 minutes

Saviez-vous que le musée possédait un fonds graphique conséquent dont près de 2500 photographiques et cartes postales ? Plongez dans l‘histoire des techniques et découvrez des images inédites.



De 10h à 12h : Photographier le costume : un récit en image des traditions populaires (15 mn) – Présentation toutes les 30 minutes

Lorsque les premiers photographes parcourent la presqu’île guérandaise, ils immortalisent les habitants et leurs costumes. A travers ces clichés, découvrez comment la photographie devient le témoin de traditions régionales.



10h30 : Conte pour enfants (4-7 ans) – Durée 20 mn – Sur réservation

Comment la mer est devenue salée ? Venez écouter ce conte pour avoir la réponse !



11h : Animation famille « Mettre son grain de sel ! » (8 -12 ans) – (45 mn) Sur réservation

À travers cet atelier en famille, petits et grands sont invités à explorer les étonnants pouvoirs du sel en lien avec l’exposition « Les pouvoirs du sel ». Entre manipulations, observations et découvertes, cet atelier ludique stimule la curiosité et invite à porter un regard nouveau sur cette matière emblématique de la presqu’île de Guérande.

14h & 16h : Visite guidée du musée (30mn) Sur réservation

A travers les collections du musée et en appui avec d’anciennes photographies, venez découvrir l’histoire mouvementée des marais salants : un patrimoine autrefois en péril, aujourd’hui sauvé … mais pas hors de danger.

15h & 17h : Visite de l’exposition temporaire « Les pouvoirs du sel » (30mn) Sur réservation

Le sel, présent aux quatre coins du monde, est au cœur de la vie quotidienne. Les sociétés lui prêtent différents pouvoirs : il conserve, protège, soigne, révèle … Au cours de cette visite, découvrez les différentes facettes du sel et toutes les croyances et rituels liés à cet or blanc en France mais également dans de nombreux pays. Entre traditions ancestrales et légendes, certains usages du sel sont devenus un patrimoine immatériel à préserver.

De 14h à 17h : Une histoire d’images : le patrimoine photographique du musée (15 mn) – Présentation toutes les 30 minutes

Saviez-vous que le musée possédait un fonds graphique conséquent dont près de 2500 photographiques et cartes postales ? Plongez dans l‘histoire des techniques et découvrez des images inédites.



De 14h à 17h : Photographier le costume : un récit en image des traditions populaires (15 mn) – Présentation toutes les 30 minutes

Lorsque les premiers photographes parcourent la presqu’île guérandaise, ils immortalisent les habitants et leurs costumes. A travers ces clichés, découvrez comment la photographie devient le témoin de traditions régionales.



De 15h à 16h : Photojournalisme : Gus Barden, Franco-américain, en école de cinéma documentaire, présente son premier projet de photojournalisme réalisé avec l’ancien Rolleiflex de son grand-père. « À travers cette série, je voulais mettre un visage sur le métier unique de paludier et raconter les histoires de celles et ceux qui le font vivre. » Durée : 1h



14h30 & 15h30 : Atelier : transfert de photo

Choisissez vos visuels parmi les photos issues des collections du musée et composez votre propre image via la technique du transfert. Atelier « L’escargot qui boîte », St-Nazaire.

Durée : 45mn, tout public à partir de 8 ans, sur inscription (8 participants par session).

Pour les familles – en autonomie

Livret-jeu : des livrets-jeux en lien avec la photographie seront à disposition des plus jeunes pour accompagner leur visite et découvrir les collections du musée de manière ludique.

Le livret-jeu « Des clics et des cracs » pour les 4-7 ans. Aide Chloé à recoller les morceaux des photos prises dans le musée.

Le livret-jeu « Enquête au musée » pour les 8-12 ans. Mets-toi dans la peau d’un détective pour résoudre des énigmes et démasquer le voleur ! Une occasion ludique de découvrir le musée et les photographies des collections .

1 place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Musée des marais salants Journées européennes du patrimoine Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44