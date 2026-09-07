Musée des minéraux et des fossiles, Centre Langevin, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Centre Langevin · Grande-Synthe
Informations pratiques
Musée des minéraux et des fossiles 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association ADREMAP vous propose une animation autour de ses minéraux et fossiles et l’ouverture du Musée des minéraux et fossiles.
Inauguration le samedi à10h suite à de nouveaux amèmagments et travaux et une fermeture de plusieurs année !
Centre Langevin rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-min%C3%A9raux-et-fossiles-Adremap-Grande-Synthe/61589463987730/# »}]
L’association ADREMAP vous propose une animation autour de ses minéraux et fossiles et l’ouverture du Musée de la Minérologie.
©Association ADREMAP
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