Musée des Moeurs et Coutumes Spectacle de cirque « Esperanza » #JEP2025

Centre Francis Poulenc 21 avenue d’Estaing Espalion Aveyron

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Esperanza est un spectacle poétique autour du lien intergénérationnel.

C’est l’histoire d’Esperanza, jeune femme qui traverse la frontière espagnole dans les années 1920 à la recherche d’un monde meilleur. Cette création part d’un désir de transmission raconter ces femmes et ce lien qui les unit.

Représentations le samedi 20 et le dimanche 21 à 16h30 au Centre Francis Poulenc (durée environ 45 mn).

Le musée des Moeurs et Coutumes vous ouvre également ses portes samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h

Visite libre de 14h à 18h.

Visite guidée sur demande entre 14h et 18h Architecture et histoire de l’ancienne prison. Durée environ 45mn.

Ateliers cyanotypes sur demande entre 14h et 18h Aux côtés de Virginie Sanhes, vous expérimenterez une technique photographique inventée au XIXe siècle qui permet d’obtenir des tirages bleus inspirés de l’architecture de la prison d’Espalion. Chacun repart avec sa création ! .

Centre Francis Poulenc 21 avenue d’Estaing Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 19 91

English :

Esperanza is a poetic show about intergenerational ties.

German :

Esperanza ist ein poetisches Schauspiel, das sich um die Verbindung zwischen den Generationen dreht.

Italiano :

Esperanza è uno spettacolo poetico sul legame tra generazioni.

Espanol :

Esperanza es un espectáculo poético sobre el vínculo entre generaciones.

