Musée des objets hospitaliers et chapelle de l’hôpital, Musée de l’hôpital, Sedan
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'hôpital · Sedan
Informations pratiques
Musée des objets hospitaliers et chapelle de l’hôpital Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de l’hôpital Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Venez découvrir les collections réunies dans les locaux historiques de l’hôpital, témoins de l’histoire de la médecine et de la santé aux XXIe et XXe siècles.
Avec une touche d’humour, cette visite vous permettra d’explorer des objets hospitaliers parfois surprenants. Âmes sensibles, s’abstenir !
Musée de l’hôpital Place Saint Vincent-de-Paul 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03.24.27.84.85 [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}] Le musée de l’hôpital de Sedan est un musée de site dans le bâtiment historique de l’hôpital datant du XVIIe siècle, réunissant des collections hospitalières de la fin du XIXe et du XXe siècle collectées par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de la Revalorisation des Objets Hospitaliers (ASPROH). Ces collections vont intégrer les collections municipales du musée de Sedan. Uniquement sur réservation auprès de la Maison du Patrimoine de la Ville de Sedan
Venez découvrir les collections réunies dans les locaux historiques de l’hôpital, témoins de l’histoire de la médecine et de la santé aux XXIe et XXe siècles.
©Service du Patrimoine/Ville de Sedan
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