Musée des Offices : gloire de Florence Palais de la mutualité Lyon Jeudi 8 janvier 2026, 14h30, 19h00 Tarif 15€ – Tarif réduit : 8€

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 08/01/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Musée des Offices : gloire de Florence ».

Conférence Artagora – Musée des Offices : gloire de Florence

« Anciens offices de l’administration du grand-duc Cosimo dessinés par l’architecte Giorgio Vasari, la galerie se transforma en musée pour recevoir les collections prestigieuses de la famille Médicis juste à côté du palais, centre de tous les pouvoirs et décisions.

En pénétrant dans ce lieu de mémoire extraordinaire de Florence, ce grand sanctuaire de la peinture italienne, nous apprendrons à lire les chefs-d’œuvre des temps passés : du Moyen Âge tout en icône de Cimabue à la période baroque des clair obscurs de Caravage, en passant par les gloires incontournables de la renaissance, de Botticelli à Michel-Ange.

Nous découvrirons derrière cette mosaïque éparse et parfois mutilée, un langage vivant, celui de la création et de son dialogue avec le pouvoir. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 20 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T20:30:00.000+01:00

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon