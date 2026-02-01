Musée des petits jeux de société et jeux romains Route de feuguerolles Vieux

Musée des petits jeux de société et jeux romains

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Un après-midi en famille pour découvrir les jeux et jouets qu’affectionnaient les Romains mais aussi des jeux de société d’aujourd’hui inspirés de l’Antiquité.

Compris dans l’entrée du musée pas de réservation nécessaire

English : Musée des petits jeux de société et jeux romains

A family afternoon to discover the games and toys loved by the Romans, as well as contemporary board games inspired by Antiquity.

Included in museum admission no reservation necessary

