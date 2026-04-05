Musée des religieuses hospitalières de St Joseph, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Musée des religieuses hospitalières de St Joseph 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition et visite du petit musée

Plongez au cœur du XVIIe siècle et revivez l’incroyable destin de Jérôme Le Royer de la Dauversière et de Marie de la Ferre. En mai 1636, ces deux figures fléchoises posaient les bases d’une aventure humaine extraordinaire qui mènera à la création de Montréal et au départ de la légendaire « Grande Recrue ».

Une exposition et la visite du petit musée vous révéleront les secrets de cette page d’histoire internationale née à La Flèche.

Quand : Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

️ gratuit

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Exposition et visite du petit musée

©MINISTERE DE LA CULTURE