Les musées d’art et d’histoire vous ouvrent leurs portes gratuitement dans le cadre de la nuit des musées… expositions, Mapping…. à découvrir de 19h à minuit!

● Exposition Patrice Cauchetier, costumier. Illusion et vérité du costume de scène.

Le Musée des Tapisseries rend hommage au costumier Patrice Cauchetier, décédé le 15 juillet 2024. Patrice Cauchetier est l’un des grands créateurs de costumes français, quatre fois nommé aux « Molière » comme meilleur créateur de costumes, titre qu’il obtiendra en 1990. L’exposition met en regard ces dessins préparatoires avec les costumes réalisés conservés dans les collections d’art lyrique de la Ville d’Aix-en-Provence,

Présence d’un médiateur tout au long de la soirée



● Exposition Aix fait un carton par les élèves de seconde du lycée Duby.

En lien avec le Musée des Tapisseries et l’exposition de Patrice Cauchetier, les élèves de seconde présentent leur travail réalisé sur l’année, sur la thématique du regard . Ces productions sont le fruit de plusieurs visites durant l’année dans nos musées d’art et d’histoire et hors les murs . Pour la nuit des musées, ils deviennent médiateurs dans le cadre de l’événement national La classe, l’œuvre » (exposition jusqu’au 23 mai).



Médiations par les élèves, de 19h à minuit, dans la salle d’ateliers d’art plastique du musée des Tapisseries. .

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Art and history museums open their doors free of charge as part of Museum Night… exhibitions, Mapping…. to discover from 7pm to midnight!

German :

Die Museen für Kunst und Geschichte öffnen im Rahmen der Nacht der Museen kostenlos ihre Türen… Ausstellungen, Mapping…. von 19 Uhr bis Mitternacht zu entdecken!

Italiano :

I musei d’arte e di storia vi aprono le porte gratuitamente nell’ambito della Notte dei Musei… mostre, mapping…. da scoprire dalle 19.00 alle 24.00!

Espanol :

Los museos de arte e historia le abren sus puertas gratuitamente en el marco de la Noche de los Museos… exposiciones, mapping…. ¡para descubrir de 19:00 a 24:00!

