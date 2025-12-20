Musée des tout petits 2-4 ans Nouvelle version !, Carnuta, Jupilles

Musée des tout petits 2-4 ans Nouvelle version !

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

2026-02-27

Musée des tout petits 2-4 ans Nouvelle version !

Dédiée aux tout-petits, cette animation les invite à découvrir le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles. Loïc le Pic, qui vit tout en haut des arbres et observe beaucoup la forêt, leur fera découvrir les animaux, les arbres et les métiers du bois.

Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Musée des tout petits 2-4 ans New version!

