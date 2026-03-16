MUSÉE DES TOUT-PETITS DES POINTS PLEINS LES YEUX ! Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

MUSÉE DES TOUT-PETITS DES POINTS PLEINS LES YEUX !

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Au musée Hyacinthe Rigaud, cette visite-atelier initie les plus jeunes à une autre manière de regarder la peinture, en découvrant le pointillisme, une technique explorée par les artistes d’avant-garde.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Musée Hyacinthe Rigaud, this tour-workshop introduces youngsters to a different way of looking at painting, by discovering pointillism, a technique explored by avant-garde artists.

L’événement MUSÉE DES TOUT-PETITS DES POINTS PLEINS LES YEUX ! Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66