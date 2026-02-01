MUSEE DES TOUT PETITS HAUTS EN COULEURS, HAUTS EN ÉMOTIONS Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan
MUSEE DES TOUT PETITS HAUTS EN COULEURS, HAUTS EN ÉMOTIONS Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 25 février 2026.
MUSEE DES TOUT PETITS HAUTS EN COULEURS, HAUTS EN ÉMOTIONS
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, parents et enfants découvrent ensemble durant cette visite-atelier, comment les artistes expriment émotions et sensations à travers les visages et les couleurs.
.
Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, parents and children discover together how artists express emotions and sensations through faces and colors.
L’événement MUSEE DES TOUT PETITS HAUTS EN COULEURS, HAUTS EN ÉMOTIONS Perpignan a été mis à jour le 2026-02-06 par CDT66