MUSEE DES TOUT PETITS HAUTS EN COULEURS, HAUTS EN ÉMOTIONS Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan

MUSEE DES TOUT PETITS HAUTS EN COULEURS, HAUTS EN ÉMOTIONS

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, parents et enfants découvrent ensemble durant cette visite-atelier, comment les artistes expriment émotions et sensations à travers les visages et les couleurs.

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, parents and children discover together how artists express emotions and sensations through faces and colors.

