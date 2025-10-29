Musée des tout petits Carnuta, Jupilles

Musée des tout petits Carnuta, Jupilles mercredi 29 octobre 2025.

Musée des tout petits

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Musée des tout petits

Sous terre, un petit animal s’ennuie. Il creuse, creuse toujours sous terre. Mais un jour, il a envie d’aller voir la lumière du soleil. L’avez-vous reconnu ? Une aventure tout en douceur pour éveiller la curiosité des tout-petits.

Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Musée des tout petits

German :

Museum für die Allerkleinsten

Italiano :

Museo per i giovanissimi

Espanol :

Museo para los más pequeños

L’événement Musée des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2025-08-21 par CDT72