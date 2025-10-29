Musée des tout petits Carnuta, Jupilles
Musée des tout petits Carnuta, Jupilles mercredi 29 octobre 2025.
Musée des tout petits
Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29 11:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Musée des tout petits
Sous terre, un petit animal s’ennuie. Il creuse, creuse toujours sous terre. Mais un jour, il a envie d’aller voir la lumière du soleil. L’avez-vous reconnu ? Une aventure tout en douceur pour éveiller la curiosité des tout-petits.
Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur réservation. .
Carnuta, 2, rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Musée des tout petits
German :
Museum für die Allerkleinsten
Italiano :
Museo per i giovanissimi
Espanol :
Museo para los más pequeños
L’événement Musée des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2025-08-21 par CDT72