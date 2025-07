Musée des traditions populaires Neuviller-la-Roche

Musée des traditions populaires Neuviller-la-Roche samedi 20 septembre 2025.

Musée des traditions populaires

19 rue Principale Neuviller-la-Roche Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine

Visite libre d’un petit musée de village regroupant une collection insolite d’objets et une immersion dans la vie quotidienne d’autrefois. De la maison aux champs en passant par l’usine et le tissage en chambre, découverte d’ustensiles et d’activités oubliés qui peuvent surprendre nos générations contemporaines des 20ème et 21ème siècles. .

19 rue Principale Neuviller-la-Roche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 98 44 siegfried.martine@hotmail.fr

English :

Self-guided tour of a small village museum featuring an unusual collection of objects and an immersion in the daily life of yesteryear. From the house to the fields, from the factory to bedroom weaving, discover forgotten utensils and activities…

German :

Freier Besuch eines kleinen Dorfmuseums, das eine ungewöhnliche Sammlung von Gegenständen vereint und in das Alltagsleben von früher eintauchen lässt. Vom Haus über die Felder bis hin zur Fabrik und der Weberei in der Kammer, Entdeckung vergessener Utensilien und Tätigkeiten…

Italiano :

Partecipate alla visita autoguidata di un piccolo museo di paese che presenta un’insolita collezione di oggetti e uno spaccato della vita quotidiana di un tempo. Dalla casa ai campi, passando per la fabbrica e la tessitura della camera da letto, scoprite utensili e attività dimenticate…

Espanol :

Haga una visita autoguiada por el museo de un pueblecito con una inusual colección de objetos y una visión de la vida cotidiana de antaño. De la casa al campo, pasando por la fábrica y la habitación de tejer, descubre utensilios olvidados y actividades…

