Informations pratiques

Neuviller-la-Roche

Musée des traditions populaires

19 rue Principale Neuviller-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre d’un petit musée de village regroupant une collection insolite d’objets et une immersion dans la vie quotidienne d’autrefois. De la maison aux champs en passant par l’usine et le tissage en chambre, découverte d’ustensiles et d’activités oubliés..

Visite libre d’un petit musée de village regroupant une collection insolite d’objets et une immersion dans la vie quotidienne d’autrefois. De la maison aux champs en passant par l’usine et le tissage en chambre, découverte d’ustensiles et d’activités oubliés qui peuvent surprendre nos générations contemporaines des 20ème et 21ème siècles.

En parallèle se tiendra un forum des associations du village avec buvette et petite restauration. .

19 rue Principale Neuviller-la-Roche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 98 44

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English :

Self-guided tour of a small village museum featuring an unusual collection of objects and an immersion in the daily life of yesteryear. From the house to the fields, from the factory to bedroom weaving, discover forgotten utensils and activities…

L’événement Musée des traditions populaires Neuviller-la-Roche a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche