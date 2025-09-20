Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine Musée d’histoire du 20è siècle Résistance et Déportation Estivareilles

Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine Musée d’histoire du 20è siècle Résistance et Déportation Estivareilles samedi 20 septembre 2025.

Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine

Musée d’histoire du 20è siècle Résistance et Déportation 456 route du Musée Estivareilles Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

au lieu de de 4 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre du musée à tarif réduit

Visite de l’exposition temporaire « Jean Moulin, une vie d’engagements »

.

Musée d’histoire du 20è siècle Résistance et Déportation 456 route du Musée Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 50 29 20

English : Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine

Reduced admission to the museum

Visit the temporary exhibition « Jean Moulin, a life of commitment »

German : Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine

Freier Besuch des Museums zu ermäßigten Preisen

Besuch der Sonderausstellung « Jean Moulin, ein Leben voller Verpflichtungen »

Italiano :

Ingresso gratuito al museo a tariffa ridotta

Visita alla mostra temporanea « Jean Moulin, una vita di impegno »

Espanol :

Entrada gratuita al museo con tarifa reducida

Visita a la exposición temporal « Jean Moulin, una vida de compromiso »

L’événement Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine Estivareilles a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Loire Forez