Musée d'histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine Musée d'histoire du 20è siècle Résistance et Déportation Estivareilles samedi 20 septembre 2025.
Musée d’histoire du 20è siècle Résistance et Déportation 456 route du Musée Estivareilles Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
au lieu de de 4 €
Date : 2025-09-20
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite libre du musée à tarif réduit
Visite de l’exposition temporaire « Jean Moulin, une vie d’engagements »
Musée d’histoire du 20è siècle Résistance et Déportation 456 route du Musée Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 50 29 20
English : Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine
Reduced admission to the museum
Visit the temporary exhibition « Jean Moulin, a life of commitment »
German : Musée d’histoire du 20e siècle Journées européennes du Patrimoine
Freier Besuch des Museums zu ermäßigten Preisen
Besuch der Sonderausstellung « Jean Moulin, ein Leben voller Verpflichtungen »
Italiano :
Ingresso gratuito al museo a tariffa ridotta
Visita alla mostra temporanea « Jean Moulin, una vita di impegno »
Espanol :
Entrada gratuita al museo con tarifa reducida
Visita a la exposición temporal « Jean Moulin, una vida de compromiso »
