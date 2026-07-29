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AGENDA · Brain-sur-Allonnes

Musée d’histoire et d’archéologie Brain-sur-Allonnes

samedi 19 septembre 2026 · Brain-sur-Allonnes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
12 place du Commerce
Ville
49650 Brain-sur-Allonnes
Département
Maine-et-Loire
Tarif
3 3 3

Brain-sur-Allonnes

Musée d’histoire et d’archéologie

12 place du Commerce Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées du musée et des lieux historiques de la commune.
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12 place du Commerce Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 72 54 61 

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English :

Guided tours of the museum and the town’s historic sites.

L’événement Musée d’histoire et d’archéologie Brain-sur-Allonnes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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