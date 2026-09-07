Musée d’Histoire locale, Musée d’Histoire locale, Fréjus

Informations pratiques

Musée d’Histoire locale 19 et 20 septembre Musée d’Histoire locale Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les collections du musée d’Histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles. Etabli dans une demeure bourgeoise du cœur historique, il permet de découvrir la vie quotidienne, les métiers d’autrefois, les savoir-faire agricoles, les fêtes et traditions comme la Bravade, les arts et la céramique. Il s’attache également à un événement douloureux qui a marqué l’histoire récente de Fréjus : la catastrophe de Malpasset en 1959.

Musée d’Histoire locale 153 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 82 47 https://www.ville-frejus.fr/archeologie-et-patrimoine/musees-et-monuments/musee-dhistoire-locale/ Les collections du musée d’Histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles. Etabli dans une demeure bourgeoise du cœur historique, il permet de découvrir la vie quotidienne, les métiers d’autrefois, les savoir-faire agricoles, les fêtes et traditions comme la Bravade, les arts et la céramique. Il s’attache également à un événement douloureux qui a marqué l’histoire récente de Fréjus : la catastrophe de Malpasset en 1959. Parking Place Paul Vernet

Les collections du musée d’Histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles. Etabli dans une demeure bourgeoise du cœur…

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