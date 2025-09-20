Musée d’Histoire locale MUSEE D’HISTOIRE LOCALE Fréjus

Musée d’Histoire locale MUSEE D’HISTOIRE LOCALE Fréjus samedi 20 septembre 2025.

Musée d’Histoire locale 20 et 21 septembre MUSEE D’HISTOIRE LOCALE Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les collections du musée d’Histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles. Etabli dans une demeure bourgeoise du cœur historique, il permet de découvrir la vie quotidienne, les métiers d’autrefois, les savoir-faire agricoles, les fêtes et traditions comme la Bravade, les arts et la céramique. Il s’attache également à un événement douloureux qui a marqué l’histoire récente de Fréjus : la catastrophe de Malpasset en 1959.

MUSEE D’HISTOIRE LOCALE 153 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ville-frejus.fr Les collections du musée d’Histoire locale témoignent des différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux xixe et xxe siècles. établi dans une demeure bourgeoise du cœur historique, ce musée permet de découvrir la vie quotidienne, les métiers d’autrefois, les savoir-faire agricoles, les fêtes et traditions comme la Bravade, les arts et artisanats qui se sont développés à Fréjus. Il s’attache également à transmettre la mémoire d’un événement douloureux de l’histoire récente de Fréjus : la catastrophe de Malpasset en 1959.

Les collections du musée d’Histoire locale témoignent de différents visages de la vie intime ou collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe siècles. Etabli dans une demeure bourgeoise du cœur…

(c) Ville de Fréjus