Musée du Bord de Mer Benoît STICHELBAUT Espace Jean Boissel Bénodet

Bénodet

Musée du Bord de Mer Benoît STICHELBAUT

Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Du 30 mai au 13 septembre, le Musée du Bord de Mer vous invite à découvrir l’exposition du photographe Benoît Stichelbaut, dont le travail propose un regard sensible et puissant sur les paysages maritimes et littoraux.

Photographe professionnel installé en Bretagne depuis de nombreuses années, Benoît Stichelbaut développe une œuvre largement consacrée au monde maritime. À travers ses images, il explore la mer sous toutes ses formes tempêtes hivernales, phares isolés, îles du Ponant, voiliers traditionnels ou grandes courses au large. Son travail, réalisé depuis la côte, en mer ou en prises de vue aériennes, met en valeur la force des éléments, la lumière changeante et la singularité des paysages bretons.

Au fil de ses séries, l’artiste invite le spectateur à parcourir un littoral vivant et contrasté, révélant la beauté brute de la mer et la relation étroite qui unit l’homme à cet environnement. Cette exposition propose ainsi une immersion visuelle dans l’univers maritime breton, entre puissance des paysages, atmosphères changeantes et instants saisis au plus près des éléments. .

Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46

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English :

L’événement Musée du Bord de Mer Benoît STICHELBAUT Bénodet a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET