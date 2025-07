Musée du Champignon Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Musée du Champignon

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Dans cette champignonnière pédagogique, vos sens sont en éveil !

Un monde fascinant de couleurs et de senteurs vous attend avec une diversité de variétés cultivées.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

English :

This educational mushroom farm will awaken your senses!

German :

In dieser pädagogischen Champignonzucht werden deine Sinne geweckt!

Italiano :

Questa fattoria didattica dei funghi risveglierà i vostri sensi!

Espanol :

Esta granja educativa de setas despertará sus sentidos

