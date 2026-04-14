Musée du cidre du Pays d’Othe, La ferme d’hotte, Eaux-Puiseaux

Musée du cidre du Pays d’Othe 26 – 28 juin La ferme d’hotte Aube

Entrée libre, visite 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Située à Eaux-Puiseaux, au cœur de l’Aube, La Ferme d’Hotte (EARL Hotte) est une exploitation familiale reconnue pour la qualité de ses jus de pomme bio et de ses cidres.

Au-delà de la production, la ferme propose une véritable immersion gourmande : accueil à la ferme, découverte d’un musée cidricole retraçant le savoir-faire traditionnel, et pour les groupes, une balade en petit train au cœur des vergers.

Une halte authentique et conviviale, idéale pour les amateurs de terroir, de nature et de saveurs locales

La ferme d’hotte 22 rue largentier 10130 eaux puiseaux Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325421513 »}]

Tarif unique 2€ de la visite de notre magnifique musée qui retrace 3 siècles d’histoire du cidre et jus de pomme et découvrez notre délicieuse production de jus de pomme et cidre ! jus de pomme cidre

La ferme d’hotte