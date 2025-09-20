Musée du Gaillard du 35è RI Caserne de Maud’Huy, Base Militaire Belfort

Musée du Gaillard du 35è RI

Caserne de Maud’Huy, Base Militaire 16 Avenue d’Altkirch Belfort Territoire de Belfort

Visite Musée du Gaillard du 35e Régiment d’Infanterie Créé en 1604 en Lorraine, installé à Belfort depuis 1873, le 35e RI est le 2e plus ancien régiment d’infanterie encore existant. Découverte du musée du Gaillard qui retrace la mémoire du régiment à travers la présentation de nombreux uniformes évoquant les différentes époques de conflits de l’histoire du 35e RI. Également visibles, un décor reconstitué d’une tranchée et une salle mémorielle.

A partir de 18 ans Prévoir carté d’identité

Réservation obligatoire .

Caserne de Maud’Huy, Base Militaire 16 Avenue d’Altkirch Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

