Musée du liège et du bouchon Musée du liège et du bouchon Mézin
Musée du liège et du bouchon Musée du liège et du bouchon Mézin mardi 14 avril 2026.
Mézin
Musée du liège et du bouchon
Musée du liège et du bouchon 2, rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Mais pourquoi un musée du liège à Mézin ?
Retrouvez l’histoire, mais aussi les techniques bouchonnières des XIXe et XXe siècles lors d’une visite guidée du musée. .
Musée du liège et du bouchon 2, rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16 accueilmusee@ville-mezin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée du liège et du bouchon
L’événement Musée du liège et du bouchon Mézin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret
À voir aussi à Mézin (Lot-et-Garonne)
- Rallye Nature Mézin 16 avril 2026
- Tour des Bouchonniers Mézin 21 avril 2026
- Atelier Sensoriel Mézin 23 avril 2026
- Rallye Nature Mézin 30 avril 2026
- Mézin, des jardins paysagers à la table d’orientation Mézin Lot-et-Garonne 1 mai 2026