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Musée du liège et du bouchon Musée du liège et du bouchon Mézin

Musée du liège et du bouchon Musée du liège et du bouchon Mézin

Musée du liège et du bouchon Musée du liège et du bouchon Mézin mardi 14 avril 2026.

Lieu : Musée du liège et du bouchon

Adresse : 2, rue du Puits Saint Côme

Ville : 47170 Mézin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Mézin

Musée du liège et du bouchon

Musée du liège et du bouchon 2, rue du Puits Saint Côme Mézin Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Mais pourquoi un musée du liège à Mézin ?
Retrouvez l’histoire, mais aussi les techniques bouchonnières des XIXe et XXe siècles lors d’une visite guidée du musée.   .

Musée du liège et du bouchon 2, rue du Puits Saint Côme Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 68 16  accueilmusee@ville-mezin.fr

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English : Musée du liège et du bouchon

L’événement Musée du liège et du bouchon Mézin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret

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