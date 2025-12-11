Musée du Livre et des Lettres Henri Pollès Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Rennes
Musée du Livre et des Lettres Henri Pollès Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Rennes jeudi 11 décembre 2025.
Musée du Livre et des Lettres Henri Pollès Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Rennes 11 décembre 2025 – 30 août 2026 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Ce « musée vivant du Livre et des Lettres » reproduit la maison de l’écrivain et bibliophile breton, Henri Pollès.
À la fin de sa vie, l’écrivain breton Henri Pollès (1909-1994), bibliophile passionné, fait don de sa collection de 30000 ouvrages et objets à la ville de Rennes contre la promesse d’en faire un musée. L’exposition est la reconstitution, la plus fidèle possible, de sa maison de Brunoy (Essonne).
Bureau, couloirs, salle de bains, chambre à coucher : rien n’échappe à l’incorrigible collectionneur. À découvrir au sixième étage de la Bibliothèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00.000+01:00
Fin : 2026-08-30T19:00:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Musée Pollès Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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