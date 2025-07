Stages de dessin, croquis et techniques de dessin au musée Musée du Louvre Paris

Stages de dessin, croquis et techniques de dessin au musée Musée du Louvre Paris lundi 8 septembre 2025 .

Les séances déroulent dans les musées (Musée du Louvre, Grand palais…) mais aussi en extérieur c’est à dire dans des quartiers différents de Paris : jardins, rues, cafés…

Perspective de base : la ligne d’horizon et le point de vue. Perspectives frontales, obliques, plongeante et plafonnante.

Dessin des objets et des bâtiments.

La végétation, les arbres.

Travailler les valeurs et les successions de plans.

Les bases de la couleur.

Des explications, des démonstrations et des corrections sont effectuées. Nous travaillons avec des techniques différentes (feutres, aquarelle, crayons divers…)

Ces stages peuvent être suivis sur 2 ou 4 jours. Pour les personnes qui participent 4 jours, des exercices sont proposés et ensuite corrigés.

Matériel :

Carnet à dessin A4, aquarelles de préférence en tube, 3 pinceaux à réservoir, encre noire aquarellable écoline ou colorex, feutres waterproof noirs et 2 feutres gris ( clair et foncé) type copics.

Du lundi 08 septembre 2025 au vendredi 12 septembre 2025 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 15 septembre 2025 au vendredi 19 septembre 2025 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 22 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 03 octobre 2025 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

Du lundi 06 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

150 euros pour les stages de 2 jours

290 euros pour les stages de 4 jours

350 euros pour les stages de 4 jours

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-08T10:00:00+02:00

2025-09-08T10:00:00+02:00_2025-09-08T17:00:00+02:00;2025-09-09T10:00:00+02:00_2025-09-09T17:00:00+02:00;2025-09-11T10:00:00+02:00_2025-09-11T17:00:00+02:00;2025-09-12T10:00:00+02:00_2025-09-12T17:00:00+02:00;2025-09-15T10:00:00+02:00_2025-09-15T17:00:00+02:00;2025-09-16T10:00:00+02:00_2025-09-16T17:00:00+02:00;2025-09-18T10:00:00+02:00_2025-09-18T17:00:00+02:00;2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T17:00:00+02:00;2025-09-22T10:00:00+02:00_2025-09-22T17:00:00+02:00;2025-09-23T10:00:00+02:00_2025-09-23T17:00:00+02:00;2025-09-25T10:00:00+02:00_2025-09-25T17:00:00+02:00;2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T17:00:00+02:00;2025-09-29T10:00:00+02:00_2025-09-29T17:00:00+02:00;2025-09-30T10:00:00+02:00_2025-09-30T17:00:00+02:00;2025-10-02T10:00:00+02:00_2025-10-02T17:00:00+02:00;2025-10-03T10:00:00+02:00_2025-10-03T17:00:00+02:00;2025-10-06T10:00:00+02:00_2025-10-06T17:00:00+02:00;2025-10-07T10:00:00+02:00_2025-10-07T17:00:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T17:00:00+02:00

Date(s) : Dessiner au musée permet de réaliser des dessins, des croquis avec des techniques simples, rapides sans pour autant mettre de côté les fondamentaux nécessaires à la bonne réalisation des dessins (perspective de base, formes, axes, valeurs, composition, couleur).2025-09-08T10:00:00+02:00_2025-09-08T17:00:00+02:00;2025-09-09T10:00:00+02:00_2025-09-09T17:00:00+02:00;2025-09-11T10:00:00+02:00_2025-09-11T17:00:00+02:00;2025-09-12T10:00:00+02:00_2025-09-12T17:00:00+02:00;2025-09-15T10:00:00+02:00_2025-09-15T17:00:00+02:00;2025-09-16T10:00:00+02:00_2025-09-16T17:00:00+02:00;2025-09-18T10:00:00+02:00_2025-09-18T17:00:00+02:00;2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T17:00:00+02:00;2025-09-22T10:00:00+02:00_2025-09-22T17:00:00+02:00;2025-09-23T10:00:00+02:00_2025-09-23T17:00:00+02:00;2025-09-25T10:00:00+02:00_2025-09-25T17:00:00+02:00;2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T17:00:00+02:00;2025-09-29T10:00:00+02:00_2025-09-29T17:00:00+02:00;2025-09-30T10:00:00+02:00_2025-09-30T17:00:00+02:00;2025-10-02T10:00:00+02:00_2025-10-02T17:00:00+02:00;2025-10-03T10:00:00+02:00_2025-10-03T17:00:00+02:00;2025-10-06T10:00:00+02:00_2025-10-06T17:00:00+02:00;2025-10-07T10:00:00+02:00_2025-10-07T17:00:00+02:00;2025-10-09T10:00:00+02:00_2025-10-09T17:00:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T17:00:00+02:00

Musée du Louvre 99, rue de Rivoli 75001 Paris

https://www.florent-tardieu.fr/ +33625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731