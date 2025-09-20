Musée du masque de fer et du Fort Royal Musée du masque de fer et du fort Royal Cannes

Ticket bateau à prévoir

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h-17h45)

Découvrez le Fort royal, un exemple exceptionnel de fortification bastionné, édifié aux XVII et XVIII siècles sur les ruines d’un site romain. Durée 45mn

UNIQUEMENT LE SAMEDI :

De 10h30 à 16h15 : accès exceptionnel à l’ancien cachot et au four de boulanger du Fort Royal, habituellement fermés au public. Rendez-vous devant les grilles d’accès du Bastion Lorraine à droite de l’entrée du musée. (Durée 10 à 15 mn)

À 11h et 14h : visite guidée de l’exposition Aux origines de Cannes – pêche et autres trésors de la mer.

À 10h45, 11h45, 14h45 et 15h45 : lecture d’extraits du Masque de fer à l’île Sainte-Marguerite d’Albert Enriquez dans les cellules de l’ancienne prison d’État. En partenariat avec Cannes Héritage et l’École Régionale d’Acteurs de Cannes Marseille.

Durée 15mn.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rens. 04 89 82 26 26

Visite libre et commentée

@Jérôme Kelagopian