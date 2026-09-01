Musée du matériel de la photographie – journées du patrimoine Saulnes
samedi 19 septembre 2026 · Saulnes
Informations pratiques
Saulnes
Musée du matériel de la photographie – journées du patrimoine
1 Grand Rue Saulnes Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture du musée du matériel de la photographie qui présente des appareils photos, du matériel de laboratoire, de studio et de cinéma.Tout public
0 .
1 Grand Rue Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est photoclubsaulnes54@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of the Museum of Photographic Equipment, which features cameras, as well as laboratory, studio, and film equipment.
L’événement Musée du matériel de la photographie – journées du patrimoine Saulnes a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
À voir aussi à Saulnes (Meurthe-et-Moselle)
- Classe 1900 – journées du patrimoine route de Longwy Saulnes 19 septembre 2026
- Train spécial pour la journée Convention Steampunk Gare des Vauziers Saulnes 27 septembre 2026