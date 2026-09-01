Informations pratiques

Saulnes

Musée du matériel de la photographie – journées du patrimoine

1 Grand Rue Saulnes Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture du musée du matériel de la photographie qui présente des appareils photos, du matériel de laboratoire, de studio et de cinéma.Tout public

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1 Grand Rue Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est photoclubsaulnes54@gmail.com

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English :

Opening of the Museum of Photographic Equipment, which features cameras, as well as laboratory, studio, and film equipment.

L’événement Musée du matériel de la photographie – journées du patrimoine Saulnes a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY