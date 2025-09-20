Musée du modélisme Journées Européennes du Patrimoine Ploulec’h

Musée du modélisme Journées Européennes du Patrimoine Ploulec'h samedi 20 septembre 2025.

1 route de Kérissy Ploulec’h Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Présentation de maquettes de bateaux issus du patrimoine maritime civil et militaire.

Reproduction de lieux chargés d’histoire en lien avec les moyens de communications canal du midi, trains…. .

1 route de Kérissy Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 88 21 22

