Musée du modélisme Journées Européennes du Patrimoine Ploulec’h

Musée du modélisme Journées Européennes du Patrimoine
1 route de Kérissy Ploulec’h Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Présentation de maquettes de bateaux issus du patrimoine maritime civil et militaire.
Reproduction de lieux chargés d’histoire en lien avec les moyens de communications canal du midi, trains…. .
1 route de Kérissy Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 88 21 22
