Musée du Parachutisme : exposition et visite du hangar de l’aérodrome de 1918 Musée du parachutisme Strasbourg

Musée du Parachutisme : exposition et visite du hangar de l’aérodrome de 1918 20 et 21 septembre Musée du parachutisme Bas-Rhin

Escalier d’accès aux deux salles d’exposition; Ouverture du Musée au sein du Centre école de Parachutisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez une exposition consacrée au parachutisme : matériels, équipements, témoignages et documents retraçant l’histoire de cette pratique dans toutes ses dimensions — sauvetage, militaire et sportif.

Une visite libre du hangar de 1918 vous sera également proposée.

Musée du parachutisme 82 rue de la Musau, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Neuhof 2 Bas-Rhin Grand Est 03 88 84 48 48 L’exposition, unique en Europe, retrace l’histoire du parachutisme sous toutes ses formes : sauvetage d’aéronef, militaire et surtout sportif.

Elle est présentée dans un local situé au premier étage du Centre École Régional de Parachutisme sur l’aérodrome du Polygone. Découvrez de nombreux matériels, parachutes, sacs-harnais, instruments anémométriques, casques, combinaisons et documents, photographies, témoignages… qui illustrent les évolutions du parachutisme depuis le premier saut en parachute de Garnerin, en 1797. Centre école régional de parachutisme sportif (locaux et hangar), Aérodrome du Polygone.

TRAM ligne C arrêt Jean Monnet ou Kibitzenau / BUS ligne 30 arrêt Place de Wattwiller + déplacement à pied de 500m à 1km vers aérodrome Vélo ou voiture, suivre fléchage « parachutisme », parking au para-club.

© CERP Strasbourg