Musée du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot Aquatique, Musée des Amis du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot aquatique, Sarralbe

Informations pratiques

Musée du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot Aquatique 19 et 20 septembre Musée des Amis du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot aquatique Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre du musée du Pays d’Albe et de la « Ligne Maginot Aquatique ».

Venez découvrir, à travers des salles d’exposition dédiées, les patrimoines industriels, artisanaux, militaires et religieux qui ont fait la richesse et l’histoire de Sarralbe et du Pays d’Albe.

Une exposition temporaire vous dévoilera également les rues commerçantes d’autrefois à Sarralbe.

Musée des Amis du Pays d’Albe et de la Ligne Maginot aquatique 40 rue Clémenceau, 57430 Sarralbe Sarralbe 57430 Moselle Grand Est 03 87 97 90 90 https://sites.google.com/site/museedesarralbe/ https://www.facebook.com/musee.sarralbe/ Situé dans « la Maison des Têtes », le musée conserve des éléments du patrimoine local industriel, rural, artisanal, religieux et militaire.

*Artisanat :

Tout le savoir-faire de l’artisanat et des métiers, pour beaucoup aujourd’hui disparu, y est représenté : blanchiment sur pré, fondeurs de cuivre ou d’étain, cloutiers, ainsi que l’activité du tressage des chapeaux panama. De nombreux objets de la vie quotidienne exposés dans notre musée nous rappellent les conditions de vie de nos aïeux.

*La Ligne Maginot Aquatique :

Notre région, terre de frontière, a été très marquée par la seconde guerre mondiale. Ce patrimoine historique a laissé de nombreux vestiges, dont un certain nombre est conservé au musée. Une salle du musée relate le déroulement de l’installation de la ligne défensive, ainsi que des combats menés.

*Patrimoine industriel :

Sarralbe a un sous-sol très riche en sel. L’activité industrielle liée à cet élément marquera le paysage jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle.

N’oublions pas les moulins, la forge et d’autres petites exploitations industrielles.

*Le monde rural :

Intimement lié à l’activité industrielle, le monde rural correspond à une économie de subsistance, de vie en autarcie. Les outils communs ayant servi à nos ancêtres illustrent un travail pénible et représentent autant de trésors que ces femmes et hommes ont su préserver et entretenir. Ils ont peu évolué jusqu’à l’arrivée de la mécanisation.

*Patrimoine religieux :

L’une de nos salles vous fait découvrir l’évolution de la vie religieuse à travers la chapelle de la Montagne, la 1ère église Saint-Martin et la « cathédrale » de la Sarre. De nombreux objets liturgiques y sont exposés. Parking à proximité.

Visite libre du musée du Pays d’Albe et de la « Ligne Maginot Aquatique ».

©Association des Amis du Pays d’Albe