Musée du Prieuré – Plus de 1000 ans d’histoire, Musée Le Prieuré, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Informations pratiques

Musée du Prieuré – Plus de 1000 ans d’histoire 19 et 20 septembre Musée Le Prieuré Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des moines clunisiens aux chanoinessescomtesses, le Prieuré vous propose de parcourir mille ans d’histoire à travers des visites guidées, dont celles d’une maison de chanoinesse, exceptionnellement ouverte pour l’occasion et un concert sensible et poétique de Natasha Bezriche et son pianiste autour de portraits de femmes. Pour les plus jeunes, des jeux en bois seront mis à disposition dans le cloître.

3 rue de l’Église 69460 Salles- Arbuissonnas-en-Beaujolais – samedi 19 et dimanche 20 septembre • 10h-13h / 14h-18h

• Visite guidée d’une ancienne maison de chanoinesse samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h – Sur inscription : www.agglo-villefranche.fr

• Visite guidée du musée samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h, 15h, 16h, 17h – Accès libre

• Concert dimanche 20 septembre à 16h30 dans le cloître – Accès libre

Programme complet sur : www.villefranche.net

Musée Le Prieuré 3 rue de l’Eglise 69460 Salles-Arbuissonnas Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69460 Salles Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html https://www.facebook.com/LePrieureBeaujolais;https://www.instagram.com/museeleprieure/ [{« link »: « http://www.agglo-villefranche.fr »}, {« link »: « https://www.villefranche.net/actualites/explorez-villefranche-autrement-lors-des-journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Le Prieuré est un élégant site fondé au Xème siècle sous l’autorité de l’abbé de Cluny. Pendant trois siècles, les moines clunisiens participent à l’édification des bâtiments religieux, parmi lesquels le cloître roman et l’église. En 1301, le village connaît un véritable essor suite à l’arrivée d’une communauté de bénédictines, élevées au XVIIIème siècle au range de Chanoinesses Comtesses. Entre vie religieuse et vie laïque, ces femmes de la haute noblesse ont laissé une trace indiscutable de leur passage dans le village.

Des moines clunisiens aux chanoinessescomtesses, le Prieuré vous propose de parcourir mille ans d’histoire à travers des visites guidées, dont celles d’une maison de chanoinesse, exceptionnellement à…

©Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône